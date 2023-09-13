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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أكاديمي مغربي: المنظومة الصحية بالمملكة مستقرة ونشكر مصر على تضامنها

زلزال المغرب
زلزال المغرب

 وجه الدكتور خالد فتحي، أستاذ الطب بجامعة الرباط، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري على إعلانهم الحداد على ضحايا المغرب وليبيا، فهذا يشعر المغاربة بأن لهم بيتًا كبيرًا بدل البيوت التي سقطت.

 

 زلزال المغرب: 


 وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من الرباط مع برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المغرب تجاوز أربعة أيام عصيبة وحاسمة في البحث عن الناجين المحتملين، ونجحت في رهان جاهزية المنظومة الصحية في مواجهة الكوارث.

 

 وذكر أن التحدي الآن يرتكز أمام الوضعية الصحية في المغرب وتولي أمر المصابين، والمنظومة الصحية في المغرب تخضع لإصلاح عميق، تزامن مع الكارثة الضخمة، فكان اختبارًا جيدًا لهذا الإصلاح.

 

 وأكد أن العائق الأول الذي واجه فرق الإنقاذ يتعلق بجبال أطلس، وهناك بيوت على قمم الجبال، وهذا نمط سائد لدى المغاربة أن يسكنوا على قمم الجبال، ومع الزلزال انهارت أحجار تزن بالأطنان، وتدخل الجيش الملكي للمساعدة في فتح الطرق داخل الجبال، وتجاوز المغرب تخوف أن تكون المطلوبات أكبر من الإمكانيات.


 

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