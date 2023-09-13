رئيس مياه أسيوط يشيد بكفاءة خدمة العملاء وقدرتها علي حل مشاكل العملاء

أُجريَ المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط، جولة تفقدية بالمقرات الإدارية للشركة. تهدف هذه الجولة إلى متابعة الأحداث القائمة في بيئة العمل وتعزيز العمل اللائق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق ثقافة التعاون بين العاملين وأصحاب الأعمال. وذلك ضمانًا لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية التي يمكن الوصول إليها في جميع القطاعات.

وأكد الشرقاوي، أن جميع مراكز خدمة العملاء في الشركة على أتم استعداد لاستقبال شكاوى العملاء والعمل على حلها في إطار هوية موحدة على مستوى الشركة. كما أشاد بكفاءة مراكز خدمة العملاء المجهزة بأحدث البرامج لاستقبال العملاء وتنظيم دخولهم وميكنة البيانات على الأجهزة. وذلك حفاظًا على حق العميل وتنظيم وضعه بصفة قانونية تضمن محاسبته وفقًا للوائح المعمول بها تحت توجيهات الشركة القابضة للمياه.

يأتي هذا التفقد ضمن المتابعة الميدانية المستمرة للعمل بالشركة، حيث أوضح رئيس الشركة أن مصلحة العملاء وجودة الأداء الخدمي فوق كل الاعتبارات. وتعمل الشركة على تحقيق الطفرة المرجوة للبيئة التنموية الداعمة لمستقبل مشرق، على أمل أن يتحد الجميع ليعود النفع على الصالح العام.

تأكيدًا على التزام الشركة بتقديم خدمة عالية الجودة والاهتمام بتلبية احتياجات العملاء بكفاءة وفاعلية. كما أشار الشرقاوي إلى أن الشركة تسعى جاهدة لتطبيق معايير الجودة العالمية في جميع جوانب عملها، بما في ذلك توفير تدريب منتظم وتحديث مهارات العاملين بهدف الارتقاء بأداء الشركة وتحسين تجربة العملاء.

وفي إطار جولته التفقدية، قام الشرقاوي بزيارة إدارات مختلفة في المقرات الإدارية للشركة، حيث التقى بموظفي كل إدارة واستمع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم. كما ناقشوا سبل تطوير العمل وزيادة التعاون بين الإدارات لتحسين أداء الشركة بشكل عام.

وبعد انتهاء الجولة، أعرب الشرقاوي عن ارتياحه لمدى التزام الموظفين بثقافة التعاون والعمل الجماعي، وأكد أهمية استمرار هذا المنهج في مستقبل الشركة. وعبر عن تفاؤله بأن التزام الموظفين وتركيزهم على تحقيق الأهداف المشتركة سيؤدي إلى تطوير مستدام ونجاح مستقبلي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وفي النهاية، شدد الشرقاوي على أهمية العمل الجماعي والتعاون المستدام بين جميع أفراد الشركة لتحقيق استدامة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ملتزمة برؤية واضحة لتحقيق التميز وتعزيز دورها في توفير المياه الصالحة للشرب والرعاية البيئية المستدامة في المنطقة.

رئيس مياة اسيوط يشيد بكفاءة خدمة العملاء وقدرتها علي حل مشاكل العملاء

رئيس مياة اسيوط يشيد بكفاءة خدمة العملاء وقدرتها علي حل مشاكل العملاء

رئيس مياة اسيوط يشيد بكفاءة خدمة العملاء وقدرتها علي حل مشاكل العملاء