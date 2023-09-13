جمال بلماضي يثير الجدل حول ودية مصر والجزائر في أكتوبر

أثار جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الجدل حول الودية المرتقبة بين منتخب بلاده ومنتخب مصر الاول، والتي من المفترض ان تقام في أكتوبر الماضي.



تعليق جمال بلماضي حول ودية الجزائر ومصر الودية

أثار بلماضي الشكوك حول الودية المرتقبة بين مصر والجزائر، حيث ان اتجاد الكرة النصري اعلن في وقت سابق باقامة مباراة ودية بين المنتخبين في اكتوبر.

وقال بلماضي في تصريحات إعلامية: "مواجهة مصر الودية الشهر المقبل لم تتأكد بعد".

وأضاف مدرب محاربى الصحراء "نرتب لمباراتين وديتين خلال التوقف الدولي المقبل بشهر أكتوبر، نواجه صعوبات لأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بلا رئيس حاليا".

يذكر ان منتخب مصر خسر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا، امس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار يناير القادم.