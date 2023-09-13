مستشفى سانت كاترين تطلق قافلة طبية لخدمة أهالي القرى

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية "خير بلادنا"، بمستشفى سانت كاترين المركزي بمحافظة جنوب سيناء، تقديم الخدمات الطبية لسكان المدينة والقرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها بالمجان.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة - وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم القافلة تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لحرصه الدائم على تقديم الخدمة الصحية المجانية لأهالي المحافظة في كافة ربوعها.

وتستمر القافلة على مدار يومين اعتبارًا من اليوم وحتى غدًا الخميس ومن المقرر أن يجري توزيع الأدوية، وتحويل المواطنين لإجراء العمليات الجراحية مجانًا بالمستشفيات.

وتضم القافلة 5 تخصصات طبية مختلفة، وهم " باطنة، نساء وتوليد، جراحة، عظام، جلدية، أطفال"، إضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان.

وأكد أن هذه القافة تجري بالتوازي استمرار أعمال القوافل الطبية التابعة لمبادرة "100 يوم صحة" التي تنطلق بكافة مدن المحافظة.