بمشاركة 200 غطاس.. حملة لمكافحة النفايات وحماية البيئة في يوم التنظيف العالمى 

نظمت محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة هيبكا بالتعاون مع عدد من مراكز الغطس الموجودة بالغردقة، حملة لمكافحة النفايات بقاع البحر وذلك تزامناً مع يوم التنظيف العالمى.

وشارك فى الحملة 200 غطاس من مختلف الجنسيات، حيث استهدفت الحملة جمع المخلفات بجزيرة مجاويش قبال سواحل مدينة الغردقة.

من جانبه قال المهندس مصطفى عبداللاه مدير النشاط البحرى بجمعية المحافظة على البيئة البحرية هيبكا، أن الحدث إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البحرالأحمر نظيفاً وخالياً من النفايات.

وأضاف "عبداللاه"، الحملة شهدت تعاون من مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية لإزالة النفايات وحماية البيئة البحرية في جزيرة مجاويش بالغردقة.

وأكد مدير النشاط البحرى بجمعية المحافظة على البيئة، تلك الإجراءات ستساعد على منع المزيد من التلوث وحماية البحر الأحمر للأجيال القادمة