محافظة القاهرة تنتهي من حصر تعارضات محور امتداد حسب الله الكفراوي

اجتمعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باللجان المشكلة والخاصة بحصر التعارضات ومستحي التعويضات لاستكمال مشروعات الطرق ومنها لجنة إزالة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي ليمر بكورنيش النيل بشمال طره بنطاق حي المعادي وطره وتقاطع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود اللجنة رقم ٥٥٨٨ لسنة ٢٠٢٣ بشأن حصر كافة العقارات المتعارضة مع مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي الى جانب سبل التعويض للمستحقين بعد العرض على المقيم العقاري مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل البدء في اعمال الازالات حيث انتهت اللجنة من كافة اعمال الحصر والتقييم وعمليات المراجعة الدقيقة بها مع العمل على قدم وساق للانتهاء من جمع كافة المستندات والأوراق الخاصة بالمستحقين والمرفقة بكشوف الحصر الخاصة بالتعارضات لاعتماد الكشوف النهائية من قبل اعضاء اللجنة وسرعة صرف التعويضات لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة.

كما واصلت اللجنة المشكلة بالقرار ٥٥٨٧ لسنة ٢٠٢٣ أعمالها لحصر تعارضات مسار مشروع تقاطع امتداد محور الحضارات باتجاه كورنيش النيل ومساره مرورا بمنطقة الفواخير بنطاق حي مصر القديمة ومنها منطقة سوق الغلال والفواخير وبنزينة كورنيش النيل.

دراسة ٢٤ شونة متعارضة مع المشروع

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أعمال اللجنة أسفرت عن دراسة ٢٤ شونة متعارضة مع المشروع بمنطقة سوق الغلال تمهيدا لنقلهم الى اماكن بديلة بعد اصدار خطابات التسكين و ملف بنزينه تعارض للمحور بكورنيش النيل الى جانب التعارضات بالفواخير بفسطاط مصر القديمة وعددهم ٣ تمهيدا لازالتهم ونقلهم بمبنى جمعية الفواخير من خلال وضع منظومة متكاملة ومتكافئة وبرنامج زمنى محدد للانتهاء من جميع اللجنة المشكلة طبقا لقرار السيد اللواء محافظ القاهرة.

حضر اجتماع لجنة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي اللواء يحيى الادغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة واللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره والعميد ماجد فوزي بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية والأستاذة منال محمود سكرتير حى المعادى وممثلي الشئون المالية والقانونية وبحوث الاسكان والتسكين بمحافظة القاهرة وحي المعادي وطره.

كما حضر الاجتماع المستشار أيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية والعميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير ومتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية واللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه والسادة مديري وممثلي الشئون القانونية والمالية والتخطيط العمراني وبحوث الإسكان بمحافظة القاهرة وحي مصر القديمه في اجتماع تقاطع امتداد محور الحضارة.

جدير بالذكر أن محور شمال طرة الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول ٦ كيلو مترات.

وياتي هذا استكمالا لانجاز ملفات الاعمال طبقا لخطة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وانجاز مهمة اللجان المشكلة للقيام بالدور المنوط بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و تذليل كافة التحديات والمساهمة في ازالة كافة التعارضات للاسراع من انتهاء المشروعات القومية بنطاق المنطقة ومنها مشروعات الطرق وخلق محاور مرورية جديدة لتيسير حركة سير السيارات والنقل واستمرار احداث نقلة نوعية في هذا النطاق طبقا للتوجيهات الرئاسية.