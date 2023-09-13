مدرب فرنسا يتحدث عن منشطات" بوجبا"

استبعد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم أن يكون لاعب الوسط بوجبا تناول المنشطات عمداً، بعد الخسارة الودية بألمانيا 1-2.

وقال المدرب عن اللاعب الذي خاض تحت قيادته 91 مباراة دولية سجل فيها 11 هدفاً: أنا مندهش جداً، لا أملك المعطيات، ستتوالى الأمور، لكن الكثير من الأشياء تتراكم فوق بوجبا، وهذا أمر صعب.

وقررت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات أول أمس "الاثنين" إيقاف بوجبا موقتاً بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور، ما يُشكل ضربة قاسية جداً لحلمه بالعودة إلى مستواه السابق بعدما عانى الأمرين جراء الإصابات.

بوجبا غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، سقط في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.

وأظهر بوجبا مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون في اختبار دم أجراه بعد الفوز على أودينيزي 3-صفر في 20 أغسطس.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوجبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

و يمكن للاعب أن يطلب تحليلًا مضاداً للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة.

وفي غضون الأيام السبعة المقبلة، سيتم تحليل العينة "ب" بواسطة المختبر نفسه الذي قام بفحص العينة "أ"، وإذا جاءت النتيجة إيجابية، فسيتم إيقاف اللاعب تلقائياً في انتظار الحكم.

ويواجه ابن الثلاثين عاماً خطر الإيقاف لمدة تصل إلى أربعة أعوام إذا تبين أنه تناول عقارات لتحسين الأداء.

وكشف ديشان: لقد تواصلت معه لكن سيكون لدي الوقت للتحدث معه أكثر في الأيام المقبلة للحصول على المزيد من المعلومات، بعد ذلك، سنعرف السبب والكيفية، سيستغرق الأمر بعض الوقت، الأمر صعب عليه، لقد دعمته دائماً بطبيعة الحال.