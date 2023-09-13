حملة تموينية مكبرة على المخابز بالاسماعيليه

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، طالب بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجاري.

‏‎و أسفرت الحملات عن ضبط عدد ٣ مخابز بلدية لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بحوالي طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق تم ضبط ١٦٠ لتر سولار و١٤٥ لتر بنزين ٨٠ مع أحد الأشخاص، لحيازته سلع تموينية بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحال والمخابز، حيث قامت بتحرير ١٠٣ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٤ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ١٦ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٨ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٢٠ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٣٢ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٤ محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين توقف عن الإنتاج، وعدد ٣ محاضر تصرف في الدقيق.



ونشرت محافظة الإسماعيلية ارقام تليفونات للشكاوى التموينية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨