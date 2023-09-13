علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر برنامج "المنبر الثابت"

بالتعاون والتنسيق المستمر بين الأزهر والأوقاف، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أقيم برنامج "المنبر الثابت" للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف.

أوضحت الأوقاف، أن البرنامج جاء على النحو الآتي:

ففي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد حافظ، ومسجد الحامدية الشاذلية، ومسجد إسماعيل إمبابي، ومسجد المدينة، ومسجد رفاعي هيكل.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد القديم، ومسجد النفيس، ومسجد عمرو بن العاص.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد عمر مكرم، ومسجد الشيخ علي عبد العزيز، ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض أسيوط.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد المجمع الإسلامي بالداخلة.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الفتح الخلفاوي، ومسجد البقلي.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد المغربي، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد العمري، ومسجد الشيخ كردوس.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بمسجد التنعيم، ومسجد الروضة.

مديرية أوقاف الأقصر

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد سيدي أبو الحجاج، ومسجد أولاد حسن، ومسجد الشيخ هاشم عبدالرحيم.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد المشاهرة، ومسجد الرضا.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد الكبير، ومسجد النجيلي، ومسجد الهداية.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد الكبير، ومسجد الشهيد مدحت، ومسجد والي الجندي، ومسجد مراد الجندي.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد الشهيد عبدالمنعم رياض، ومسجد الحق، ومسجد عمار بن ياسر، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد النصر، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد الحاج شلبي.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد الروضة ومسجد الفتح، ومسجد الجامع الكبير، ومسجد الغريب السويس، ومسجد المدينة السويس، ومسجد الشيخ عبود.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد سيدي مبارك، ومسجد سيدي مرزوق، ومسجد أحمد الصغير.