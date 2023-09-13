الاتحاد الأوروبي: دعم جديد بقيمة 50 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة للسلطات الاوكرانية

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بتقديم دعم جديد بقيمة 50 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة للسلطات الاوكرانية.

وقالت "دير لاين" خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية ونقلت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء مقتطفات منه - إن الاتحاد سيواصل دعمه لأوكرانيا وذلك بعد توفير 12 مليار يورو للعاصمة الأوكرانية كييف هذا العام.

وأكدت أن" مستقبل أوكرانيا هو اتحادنا وأن مستقبل غرب البلقان هو اتحادنا ومستقبل مولدوفا هو اتحادنا".. معربة عن دعمها لتوسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دولا وأعضاء جدد.

وأوضحت أن "رومانيا وبلغاريا جزء من منطقة شنجن، فلنسمح لهما بالعودة دون مزيد من التأخير".. معربة عن رغبتها في قبول البلدين في منطقة حرية الحركة في حين رفضت الدول الأعضاء هذا الطلب العام الماضي، معتبرة أن رومانيا وبلغاريا غير مستعدتين.