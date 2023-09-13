إرتفاع جنونى فى أسعار الخضراوات بالدقهلية

موجة غلاء طاحنة في أسعار الخضر والفاكهة تشهدها أسواق الدقهلية ، دفعت مواطنى الدقهلية لوصفها بـالغلاء الفاحش و الغير المبررمن وجهة نظرهم ، مما دفعهم للتساؤل عن دور الجهات التنفيذية والرقابية بالمحافظة فى الرقابة علي الأسواق خاصة مع تفاوت الأسعار في منافذ البيع وعدم التزام التجار بقرار الحكومة بوضع سعر يوضح سعر البيع للمستهلكين علي السلع.

وتشهد أسعار عدد من الخضروات والفاكهة موجة ارتفاعات كبيرة، دفعت أسعار الطماطم والبطاطس للوصول لمستويات غير مسبوقة، ويتراوح سعرها بين 25 إلي 20 جنيها للكيلو لكلا ًمنهما مقابل أسعارها التي تصل بين 5-7 جنيهات للكيلو.

من جانبه أكد مصدر بمركز البحوث الزراعية بالمنصورة إن سبب ارتفاع أسعار الخضراوات وخاصة الطماطم والبطاطس بالاسواق هو التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مما كان لها تأثير على الانتاجية، بالإضافة إلى فصل العروة الإنتاجية، وإصابة عدد من حقول الخضروات بأمراض بيئية، بالإضافة إلى عدم ثبات أسعار الطماطم بالأسواق.وأضاف المصدر أن عدم الاستخدام الأمثل فى رش المبيدات لمحاصيل الخضروات، واتجاه بعض المزارعين إلى منافذ غير معتمدة لشراء المبيدات، بالإضافة إلى اتجاه المزارعين لمحاصيل الفاكهة ذات العائد الأعلى، مما تراجعت المساحات المنزرعة ساهمت فى ارتفاع أسعار الطماطم، بالإضافة إلى أسعارها غير ثابتة طبقا للظروف، ما دعى المواطنين بوصفها بـ"المجنونة".

وأشار محمد الطنطاوى تاجر خضراوات إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات يعود أيضًا إلى محدودية المساحات المنتجة من الخضراوات خلال الفترة الأخيرة بعد الخسائر المتلاحقة لمزارعي الطماطم كمثال في العروات السابقة، وزيادة تكلفة زراعتها في ظل زيادة الفاقد من الطماطم لأنها سريعة التلف.

ولفت الطنطاوى إلى أن أسباب زيادة أسعار الخضراوات في الأسواق تعود أيضًا إلى زيادة الإقبال على شراء ها وكثرة الحلقات الوسيطة واستغلال بعض التجار للظروف الإقتصادية الحالية .

وطالب سمير سليم مزارع بدعم مزارعي الخضار مع ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعى لأن الخضروات من المحاصيل الأساسية التي تؤثر ارتفاعها أكثر من اللازم على كل المواطنين، كما يؤدي الانخفاض الشديد في أسعارها في بعض الأحيان لخسائر كبيرة للمزارعين.

وطالبت سناء على ربة منزل الحكومة ضرورة الاهتمام بتصنيع الصلصة المجففة، وتشجيع إنشاء مصانع لتصنيع الصلصة حتى تباع للمواطنين في أوقات فواصل العروات.