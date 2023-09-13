جامعة أسيوط: فتح التسجيل الإلكتروني لتقديم الطلاب الجدد للسكن بالمدن الجامعية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن إعادة فتح باب التقدم للسكن في المدينة الجامعية للطلاب الجدد فقط، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023م، الذين تخلفوا عن التقدم في المرحلة السابقة، عن طريق التسجيل الإلكتروني، على موقع الزهراء على الرابط الاتي اضغط هنا وذلك ابتداء من الأحد الموافق 17 من سبتمبر، وحتى الخميس 21 من سبتمبر الجاري.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط، على اتباع معايير وضوابط محددة لخطة قبول الطلاب المغتربين " القدامى والجدد" في المدن الجامعية، مع بداية العام الدراسي الجامعي 2023/ 2024.

وكشف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن العام الجامعى 2023 /2024 م ؛ يشهد تطبيق عدد من معايير المفاضلة بين الطلاب الجدد المقبولين، ومنها؛ معيار المسافة بين محل إقامة الطالب والجامعة، ونسبة النجاح للمجموعة العلمية والأدبية، معلناً إجراء استثناءات من تطبيق تلك المعايير السابقة لبعض الفئات التي تشمل الطلاب ذوي القدرات و الاحتياجات الخاصة؛ بشهادة معتمدة من المراقبة الطبية، والمتميزين في الأنشطة، والحالات الاستثنائية الخاصة.

جدير بالذكر، أنه يتم الاستعلام عن القبول من خلال الرابط ذاته، وفي حالة القبول يجب علي الطالب طباعة نموذج القبول، واستيفاء البيانات من الكلية التابع لها، ويتم تسليمه للموظف المختص بإدارة المدينة الجامعية