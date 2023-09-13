انسياب وسيولة .. تعرف على الحالة المرورية بكوبري أكتوبر

شهد كوبري أكتوبر وشارع رمسيس سيولة مرورية كما تعزز الإدارة العامة للمرور من تواجدها لتسهيل وصول المواطنين.



كما شهد شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة انسياب مروري وصولا إلى الدائرى وانتشر رجال المرور بكل شوارع العاصمة للعمل على تسهيل وصول المواطنين.

وكانت الحالة المرورية بنفق الأزهر شهد سيولة تامة ، فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبر والعكس، وشهدت الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس انسياب مروري.



وكانت الإدارة العامة للمرور قد شنت حملة مرورية مكبرة، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.



كما عززت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من تواجدها بكافة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية بالإضافة إلى مواجهة اى معوقات مرورية.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم من حوادث الطرق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.