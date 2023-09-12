الغابون..معارض ومؤيد سابق للبونغو على رأس البرلمان الانتقالي

قام الجنرال بريس أوليجي نجويما، الذي أطاح بعلي بونغو في نهاية أغسطس، بتعيين زعماء المعارضة السابقة وكذلك القادة السابقين لنظام الرئيس المخلوع لرئاسة مجلسي البرلمان الانتقالي المستقبلي.

فقد قاد الجنرال أوليجي، دون إراقة دماء، الانقلاب العسكري في الثلاثين من أغسطس، ضد علي بونغو أونديمبا، الذي لم يكد يُعلن عن إعادة انتخابه، والذي حكمت عائلته البلاد لمدة 55 عاماً.

واتهم الجيش معسكره بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية و"سوء الإدارة" و"الفساد".

ووعد الجنرال، بعد إعلانه رئيسا للمرحلة الانتقالية، بـ”إعادة السلطة إلى المدنيين” من خلال الانتخابات في إطار زمني لم يحدده بعد، ولكن من خلال إنشاء مؤسسات مؤقتة تضم “جميع القوى الفاعلة في الوطن” من جميع الأطراف السياسية.

في اليوم التالي لتعيين حكومة انتقالية، عُهد بها إلى المعارضة السابقة -ريموند ندونغ سيما- وتتألف من قادة سابقين لنظام علي بونغو، ومعارضين، وأعضاء من المجتمع المدني وجنود، كرر الرجل القوي الجديد في الغابون كلامه، في مكاتب الجمعية الوطنية المقبلة ومجلس الشيوخ الانتقالي.



ويجب عليه بعد ذلك تسمية البرلمانيين السبعين والخمسين على التوالي.

رئيسة مجلس الشيوخ الانتقالي هي بوليت ميسامبو، إحدى الشخصيات الرئيسية في معارضة علي بونغو في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، ورئيسة حزب الاتحاد الوطني، وفقًا لمرسوم أصدره الجنرال أوليغوي قرأه التلفزيون العام.

ورئيس الجمعية الوطنية الانتقالية هو جان فرانسوا ندونغو، الذي كان وزيراً عدة مرات في عهد علي بونغو، الذي تولى السلطة لمدة 14 عاماً، ووالده عمر بونغو أونديمبا، الذي حكم الجابون قبله لمدة 41 عاماً.

كما تم تعيين أربعة نواب لرئيس كل من المجلسين، في كل مكتب: ضباط الجيش، وأعضاء الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني المعارضون المعروفون لمعسكر البونجو والقادة السابقون لنظامه الذين احتشدوا لسلطة الجيش. بعد 30 أغسطس.

علاوة على ذلك، تم تخفيض مدة حظر التجول الذي فرضته حكومة بونغو مساء الانتخابات الرئاسية في 26 أغسطس، والذي أبقى عليه الجيش، يوم الاثنين في ليبرفيل وضواحيها، من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا بدلاً من الساعة 6 مساءً. الساعة 06:00.

