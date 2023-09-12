تواصل محكمة جنايات القاهرة غدًا الأربعاء، إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

إعادة محاكمة متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء»..غدا

ووجّهت النيابة للمتهم تهم “التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنع قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة”.

محاكمة 8 متهمين بتهمة الشروع في قتل

كما تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم، بمنطقة العياط.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 5659 لسنة 2023 جنايات العياط، لـ 8 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 حتى 50 عاما، في يوم 4 أبريل الماضي استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "مصطفى.ع"، و"إسلام.م"، و"رضا.م"، قاصدين ترويعهم وغيرهم لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني حاملين أسلحة نارية وذخائر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتابعت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهو في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار على إثر خلاف بينهم، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهم، وما أن ظفروا بهم، انهالوا عليهم بالأسلحة النارية، محدثين إصاباتهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة وبدون ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، وذخائر "طلقتان خرطوش".

تفاصيل اتهام مشرف مالي في مدرسة صناعية باختلاس مبلغ مالي

وتنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، محاكمة مشرف مالي بمدرسة أبو رواش الصناعية، لاتهامه باختلاس 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة

صدر القرار برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14094 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، أن "محمد. م"، 34 سنة، سكرتير ومشرف مالي وشئون مخزنية لمدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في غضون المدة من عام 2018 حتى 2021 بدائرة مركز كرداسة وبصفته موظفًا عامًا، ومن مندوبي التحصيل والأمناء على الودائع - سكرتير مدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية المختص بتحصيل رسوم قيد الطلاب بالصفوف الدراسية، وحفظها وتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى بنكي مصر والبنك الأهلي اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.