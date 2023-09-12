التفاصيل الكاملة لماراثون شل البيئي.. "إجمالي الجوائز 30 ألف دولار"

شارك تسعة فرق من طلاّب كليات الهندسة تمثل سبع جامعات في النسخة المحلية لمسابقة ماراثون شل البيئي Shell Eco-Marathon (SEM)، وذلك لتقديم واختبار المركبات الموفرة للطاقة التي قاموا بتصميمها وتصنيعها للمنافسة بها على إجمالي جوائز بقيمة ما يوازي حوالي ٣٠,٠٠٠ دولار أمريكي. ويدعم ماراثون شل البيئي تطوير مهارات مهندسي المستقبل ويعزز الابتكار. تعد المسابقة المحلية جزءًا من مبادرات الاستثمار المجتمعي لشركة شل مصر والتي تتوافق مع أهداف مصر المتمثلة في حلول تنقل أنظف وأكثر استدامة.طط

طلاب من جميع أنحاء العالم

تمنح مسابقة ماراثون شل البيئي العالمية فرق الطلاب من جميع أنحاء العالم الفرصة لتصميم، وبناء، واختبار المركبات فائقة الكفاءة في استخدام الطاقة. يمكن تشغيل المحركات بأشكال وأنواع مختلفة من الوقود، بما في ذلك خلايا وقود الهيدروجين أو بطاريات الليثيوم، ويعد الهدف النهائي للمسابقة هو بناء مركبة تقطع أطول المسافات بأعلى كفاءة في استخدام الطاقة. وخلال المسابقة المحلية، قامت تسعة فرق من سبع جامعات مصرية بعرض نماذج لتسع سيارات موفرة للطاقة أمام الحاضرين ومنهم المديرين التنفيذيين وموظفي شل، إلى جانب عددٍ من الشركاء وغيرهم من المعنيين بالطاقة في مختلف القطاعات.

وشملت لجنة التحكيم علاء الضبع، مدير عام الشئون الخارجية والعلاقات الحكومية بشركة شل مصر، بول جونسون، المدير الفني العالمي لماراثون شل البيئي، وأحمد حمادة، مدير إدارة العقود والمشتريات بشركة شل مصر وسائق سباق محترف.

فاز فريق GUC Innovators ممثلاً عن الجامعة الألمانية في القاهرة بالمركز الأول في مسابقة فحص السيارات، وجاء فريق APEX Racing Team ممثلاً عن المعهد العالي للتكنولوجيا في المركز الثاني، بينما احتل فريق جامعة القاهرة Urban Concept المركز الثالث.

وعلى صعيد مسابقة عروض مشاريع السيارات، فاز فريق E-Rally Team ممثلاً عن جامعة حلوان بالمركز الأول، وجاء فريق الجامعة الألمانية في القاهرة GUC Innovators في المركز الثاني، بينما احتل فريق جامعة عين شمسASU Racing Team المركز الثالث.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: "في إطار التزامنا بتحول الطاقة في مصر وفقاً لرؤية مصر 2030، تتشرف شل مصر باستضافة مسابقة تدعم كفاءة الطاقة والاستدامة، وتمنح مهندسي المستقبل في البلاد فرصة للابتكار وخدمة المجتمع. نحن ملتزمون بالاستثمار في بناء قدرات الشباب في مجال الهندسة الذين يمثلون الأمل الحقيقي لمستقبل أكثر صداقةً للبيئة وازدهاراً مدعوماً بحلول التنقل بالطاقة النظيفة".

وقالت نشوى صالح، مديرة الاستثمار المجتمعي بشركة شل مصر: " إنه لمن دواعي سرورنا أن تستضيف شركة شل هذه المسابقة لأول مرة في مصر. يعد ماراثون شِل البيئي أحد مبادرات شل مصر الرئيسية - منذ عام 2013 - التي تعزز التزام الشركة بالتقدم المجتمعي عبر تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم حيث شاركت أكثر من 15 كلية ومعهد هندسي في مصر على مدار العقد الماضي حيث حققت العديد من الفرق المصرية مراكز متقدمة في مختلف مجالات المسابقة على المستويين الإقليمي والعالمي. وترعى شل الابتكار والإبداع ومهارات حل المشكلات خلال الماراثون عبر توفير منظومة دعم متكاملة، تساهم في دفع الشباب إلى الأمام وتشجعهم على استعراض رؤيتهم لمستقبل أكثر إشراقاً".

يعد ماراثون شل البيئي أحد مبادرات الاستثمار المجتمعي العديدة التي تنفذها شل مصر، والتي تتضمن أيضاً برنامج شل انطلاقة مصر، ومسابقة تخيل المستقبل، وبرنامج شل نكسبلوررز، بالإضافة إلى رعاية برنامج الأمل.