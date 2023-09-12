مديرة المركز الطبي بالجامعة الأمريكية ببيروت: اشكر الجامعة العربية لدعم جهود الكوادر الطبية|خاص

بعد فوزها جائزة الطبيب العربي 2023

عبرت الدكتورة افلين حتي مديرة المركز الطبي في الجامعة الأمريكية بالجمهورية اللبنانية، عن سعادتها عقب حصولها علي جائزة الطبيب العربي لعام 2023.

ووجهت الدكتورة افلين في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، الشكر لجامعة الدول العربية لدعمها وتقديرها للقطاع الصحي وجهود الكوادر الطبية في التصدي للجوائح وتعريض أنفسهم للمخاطر بسببها.

وأكدت علي ضرورة تبادل الخبرات الصحية بين الدول العربية، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الطوارئ الصحية والأوبئة المستقبلية.

وكرمت الجامعة العربية 3 أطباء من مصر وتونس ولبنان، لفوزهم بجائزة الطبيب العربي، للعام الحالي، وذلك خلال احتفالية نظمها مجلس وزراء الصحة العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وفاز بالجائزة كل من: الطبيب المصري د. أحمد عبد الرحمن شقير، أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، بالمركز الأول، وفاز د. نجيب بن أحمد، رئيس قسم طب الشغل بمستشفى فرحات حشاد بتونس، بالمركز الثاني. كما فازت د. أفلين حتي، مديرة المركز الطبي في الجامعة الأمريكية بلبنان بالمركز الثالث.

وانطلقت بمقر جامعة الدول العربية، فعاليات الاحتفال بيوم الصحة العربي تحت شعار تأثير تغير المناخ على الصحة، بحضور وزير الصحة والسكان رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الصحة الجزائري رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب عبدالحق سايحي.

وشارك في الاحتفال ممثلو وزارات الصحة بالدول العربية، والمندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتحاد المستشفيات العربية، والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والتنمية المستدامة، والخبراء والمختصين والباحثين والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ، وعددٍ من الشخصيات العامة.

