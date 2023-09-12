انطلاق أول هاكاثون فى البلوك تشين للطلاب والخريجين

يُنظم أول هاكاثون فى مجال البلوك تشين للطلاب والخريجين بالتعاون بين مراكز إبداع مصر الرقمية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وشركات Pend وجيزة سيستمز، واتحاد الصناعات المصرية، ومؤسسة جيزة سيستمز.

يُنظم الهاكاثون عبر الإنترنت، بدءًا من يوم 27 سبتمبر ولمدة خمسة أيام. ويستهدف الطلاب والخريجين المهتمين بمجال البلوك تشين أو ويب 3 أو بمجال التكنولوجيا بصفة عامة، فى القاهرة والإسكندرية والمنوفية والإسماعيلية وبنى سويف والفيوم والمنيا وسوهاج وقنا والوادى الجديد وأسوان والمنصورة.

تتمثل الأهداف الرئيسية للتحدى فى إتاحة التقنيات البازغة، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعى، للشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتوفير أدوات وآليات لتحقيق التمكين الاقتصادى والشمول المالى للشباب باستخدام التكنولوجيا.

وخلال الهاكاثون، يقوم المشاركون بتطوير حلول عملية لمواجهة عددٍ من التحديات، أولها «الإتاحة» وكيفية تسهيل نفاذ الشباب المصرى واستيعابه للتكنولوجيات البازغة. والتحدى الثانى هو «التمكين» ويركز على توفير أدوات أو منصات تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين لتحقيق التمكين الاقتصادى والشمول المالى للشباب. وأما التحدى الثالث فهو «التعليم» ويتمحور حول استخدام البلوك تشين لبناء القدرات الرقمية للشباب وسد الفجوة التكنولوجية.

يشترط أن تكون الحلول النهائية عملية وقابلة للتنفيذ والتطوير، مع الأخذ فى الاعتبار القضايا الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع المصرى، خصوصًا التحديات التى تواجه الشباب ورواد الأعمال.

وبنهاية الهاكاثون، يحصل المشاركون الذين قدموا أفضل أفكار على مساعدة لتنفيذ أفكارهم، كما يحصل أفضل مشاركين على فرصة تدريبية فى شركة جيزة سيستمز وفرصة للانضمام للبرامج المختلفة التى تقدمها مراكز إبداع مصر الرقمية، وشهادة من الجهات الداعمة للهاكاثون. آخر موعد للتقديم للاشتراك فى الهاكاثون يوم 17 سبتمبر.