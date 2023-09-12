جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل طلاب الثانوية لمشاهدة المستقبل وعلومه

نظمت جامعة مصر للمعلوماتية، فعاليات اليوم المفتوح الثانى لهذا العام، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، بحرم الجامعة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تمكن الزوار خلال فعاليات اليوم المفتوح من القيام بجولة فى الحرم الجامعى والمرافق والمعامل الحديثة التى تتضمنها الجامعة والتعرف على فرص المنح المتدرجة المختلفة التى تقدمها الجامعة فى جميع الكليات بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها فى مصر.

وأعربت الجامعة عبر موقعها الإلكترونى عن جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد، وسعادة جميع هيئاتها باستضافة المتفوقين والناجحين فى الثانوية العامة وما يعادلها بحرم الجامعة ضمن فعاليات اليوم المفتوح الذى يعد فرصة مثالية للمجتمع للاستكشاف والتعرف أكثر على الجوانب الفريدة للبرامج الأكاديمية التى تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية حيث تحرص على تقديم تجربة تعليمية شاملة، مع الالتزام الثابت بالتميز فى التدريس والبحث وتعزيز قدرات الطلبة، فضلًا عن تزويدهم بالمهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.

يأتى ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الجامعة فى النسخة السابقة لليوم المفتوح الذى نظمته الشهر الماضى، لتعريف الطلاب على كليات الجامعة (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وما تقدمه من برامج أكاديمية يبلغ عددها 16 برنامجا، بالإضافة إلى المنح التى تقدمها وطرق التقديم للالتحاق بالجامعة.

جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هى: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الميكاترونيكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمى، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.