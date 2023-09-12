رئيس مركز المحلة يستقبل شكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوع
عقد اليوم اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى جلسة لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين بحضور المهندس محمد صالح نائب رئيس المدينة و المهندسة رانيا رفعت مديرة الإدارة الهندسية.
و قد تم خلال اللقاء تلقي عدد من شكاوى المواطنين منها التضرر من مياه صرف مصبغة بمحلة حسن و طلب بتطهير مصرف كفر العبايدة و قد أكد رئيس المدينة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفات الواردة و ذلك لرفع الضرر عن المواطنين
يذكر أن رئيس المدينة قد أعلن عن قيام رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى بتنفيذ لقاء جماهيري أسبوعى لتلقي شكاوى المواطنين يوم الثلاثاء من كل اسبوع في الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات برئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى.
كما أضاف أن إدارة خدمة المواطنين تقوم باستقبال شكاوى المواطنين و إعدادها لجلسة الثلاثاء من كل أسبوع و ذلك بحضور المسئولين عن قطاع تلك الشكاوى للتواصل فى إنهاء تلك المشكلات.