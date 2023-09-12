هل يتم تقسيم إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس؟

مرت 9 شهور على وفاة أنبا كيرلس أسقف إبراشية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بشمال قنا، ومازال الوضع بشأن من يتولي مسؤولية المطرانية الشاغرة، فبوفاة أنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وبهجوُرة وأبوتشت،بعد معاناة مع المرض إمتدت سنوات، شغرت إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس من منصب الأسقف.

لجنة بابوية ثلاثية لإدارة الإبراشية

قبل فترة وجيزة من وفاة أسقف نجع حمادي وأثناء مرضه، عيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية ، لجنة مكونة من أنبا يوأنس، وأنبا بيجول، وأنبا بيمن، لإدارة إبراشية نجع حمادي وتوابعها على خلفية الظروف الصحية لأسقفها وعدم قدرته على الإدارة.

خلال الشهور الماضية، واصلت اللجنة البابوية الثلاثية المشرفة على إبراشية نجع حمادي فى أعمالها، ومن غير المتوقع أن يتم اختيار أحد أعضائها أسقفاً على إبراشية نجع حمادي خلفا للأسقف الراحل إذ يشغل أعضاء اللجنة الثلاث مناصباً، أنبا بيمن هو أسقف قوص ونقادة، جنوب قنا، وأنبا يوأنس أسقف محافظة أسيوط، وأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بمحافظة أسيوط، وهو ما قد يؤدي بطبيعة الحال إلى اختيار أسقف جديد لإبراشية نجع حمادي فى المستقبل، ما لم يستمر إشراف اللجنة البابوية الحالية.

أسقف جديد

وحسب التقاليد المتبعة فى الكنيسة الأرثوذكسية فأنه بخلو الإبراشية من الأسقف تقوم لجنة اختيار الأساقفة باستطلاع ترشيحات أسماء من رؤساء الأديرة الرهبانية، ويتم تقييم الترشيحات وإجراء مقابلات مع المرشحين من الرهبان ثم يجتاز المرشح دراسات مُؤهلة لشغل الإبراشية.

ثم يتم إستطلاع أراء قساوسة الإبراشية والأراخنة ومسؤولي إدارة كنائس الإبراشية يُفتح الباب أيضا أمام الاعتراضات على المرشح ــ إن وجدت، ثم تتم سيامة الأسقف خلال صلاة يترأسها البابا.

الإبراشية تضم 3 مراكز إدارية

وتأسست إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، شمال قنا، التي تضم ثلاثة مراكز.. أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي، إضافة إلى توابع هذه المراكز من القري، بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث، حيث كانت تتبع فى السنوات التي سبقت 1976 إبراشية جرجا للأقباط الأرثوذكس، وسيّم البابا شنودة، أنبا كيرلس كأول أسقف لها بعد إستدعائه من دير أنبا بولا بالبحر الأحمر حيث كان قد قضي 3 سنوات راهباً بذلك الدير.

وبعد وفاة أسقف نجع حمادي، ثارت عدة تكهنات شعبية فى أوساط الدوائر القبطية بشأن قيام البابا تواضروس بإعادة هيكلة الإبراشية إدراياً بتأسيس إبراشية أخري فى شمال المحافظة إضافة إلى إبراشية نجع حمادي الحالية، لتضم إبراشيتين، بسبب إتساع الإبراشية الحالية وضمها 3 مراكز ذات كثافة سكانية عالية فى شمال المحافظة.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إبرشيات أقدمها إبراشية قنا، وقوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا الواقعة وسط المحافظة.

وتوفي أسقف نجع حمادي عن عمر يناهز الـ 75 عاماً، ونعته دوائر رسمية وشعبية، وشيعت جنازته وأقيمت مراسم دفنه بدير أنبا بضابا، حسب وصيته، وكان الأسقف قد أشرف قبل وفاته على بناء قبره بنفسه فى الدير الأثري الذي يعود للقرن السابع عشر الميلادي بغرب نجع حمادي.