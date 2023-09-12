وفد من وزارة الزراعة يفحص محصول القطن والأرز والذرة بقرى الشرقية

أجرى وفدا من الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة، برئاسة المهندس أحمد عبدالواحد مدير إدارة المكافحة بالوزارة، والمهندسة آية نبيل، والمهندسة فاطمة الزهراء محمد الإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة، اليوم الثلاثاء، زيارة لمحافظة الشرقية، لمتابعة وفحص زراعات القطن والذرة والأرز والبساتين وفحص مصايد الذبابة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالشرقية، واستهدفت الزيارة المرور قرى الجديدة والربعماية والقراقرة بمركز منيا القمح، والزنكلون بمركز الزقازيق.