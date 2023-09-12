محافظ أسوان يوجه بتكثيف العمل بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة.

وقام بإستدعاء مسئولى المحليات، والشركة المنفذة، وفور إستماعه لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع، شدد على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى لإفتتاحه خلال الإحتفال بإنتصارات أكتوبر بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منه ، موجهاً بإزالة عدد من التعديات بالشوارع الجانبية خلف الطابية لفتح عدد 2 شريان مرورى لربط شارع شرق البندر بميدان الجيش عبر شارعى بشير بك ومصطفى جابر ، بالإضافة إلى عمل Uturn لتنظيم الحركة المرورية فى شارع شرق البندر وكورنيش النيل عبر الشارع الجديد.

وأعطى عطية، توجيهاته بعمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لإستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع التصميمات الخاصة بالبوابات والأسوار ، ولاسيما أنه سيتم تطوير وتخطيط الحدائق المحيطة بمسجد الطابية على غرار حديقة الأزهر بالقاهرة ، وهو الذى سيتوازى مع تجديد ورفع كفاءة المسجد من الداخل والخارج ، موضحاً بأن مشروع منطقة الطابية شهد فتح محور مرورى جديد أمام مدرسة سنية طه لتحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بالمنطقة ، وتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة ، وخاصة أنه سيتوازى مع ذلك عمل ساحات إنتظار ، علاوة على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول ، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها للظهور بالشكل الجمالى والحضارى لشوارع ومناطق وسط المدينة .