الدقهلية تتابع تقييم أعمال المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات "الخضراء والذكية"

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقدمة علي المنصة الالكترونية.

وتبدأ اللجنه مباشرة اعمالها من اليوم وحتي 21 سبتمبر الجاري حيث تقدم بالدقهلية 157 مشروعاً، وتم استبعاد المشروعات الغير مكتملة وتقوم اللجنة بتقيم 38 مشروعا حتي يتم تصعيد 6 مشروعات منها علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية للمبادرة علي مستوي الجمهورية.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال لقائه باعضاء اللجنه ومتابعة أعمالها أن الدولة تولي اهتمام كبيرا بعدد من الملفات التي تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة علي مستوي جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الدقهلية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال انشاء مدافن صحية ونقل المقالب العشوائية حيث تم إنشاء المدفن الصحي بقلابشو باحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أي انبعاثات بالإضافة إلي نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة وأضاف ان لدينا طفره غير مسبوقة في مجال انشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية حيث تم إنشاء مصنع سندوب ومصنع المنزلة باحدث المعدات ذات تكنولوجيا الماني هولندي وتعد المصانع الأولي من نوعها في الشرق الأوسط وفي ذات السياق قال "المحافظ" اهتممنا ايضا بقضية التشجير والحدائق بمراكز ومدن وقري المحافظة من خلال تنفيذ عدد من الحدائق والزراعة والتشجير مشيرا ان كل هذه المشروعات والخطوات تخدم بشكل مباشر اهداف المبادرة المطروحة.

وثمن محافظ الدقهلية، جهود واعمال اللجنة وكذا جهود جميع المشاركين من ابناء الدقهلية بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادره المطروحة.

وفي ذات السياق يذكر انه سبق وان اقامت محافظة الدقهلية برعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية العديد من الندوات التعريفية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية للحفاظ علي البيئة من خلال الافكار والاطروحات والمشروعات التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلباً علي تغير المناخ.