مركز شباب الوقف ينظم ورشة حرفية تحت شعار "حرفتك صنعتك"

نظم مركز شباب الوقف بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا، وبالتعاون مع أندية التطوع ونادي الفتاة والمرأة نهائي فعاليات ورشة حرفية تحت شعار حرفتك صنعتك.

يهدف التدريب إلى علي عمل عروسة المولد والبراويز بفن الاركت، وجرى فيه التدريب على عمل البراويز وأشكال فن الاركت التابع لنشاط أندية التطوع و نادي الفتاة والمرأة (خطة مركزية) والخروج بمنتج هدفه إفادة الشباب و الفتيات في تعلم حرفة أو صنعة من أجل الاستفادة ماديا من تلك الحرفة لتوفير عائد مالي للمساعدتهم في سداد احتياجاتهم .

وأكد وكيل الوزارة علي الاهتمام بمشاركة الشباب والفتيات لتحقيق مستوى أعلي معرفي واستخراج منتج من الخامات ذا قيمة وقد تكون فيما بعد مصدر رزق لهم.

يأتي ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و مصطفى أبو جبل، ومحمد عبد الرحيم الوكيل للشباب ومدير الإدارة عبد الشافي السيد علي مدير إدارة شباب الوقف.