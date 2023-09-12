ضبط مالك مجموعة صيدليات بالقاهرة لهذا السبب

نجحت الداخلية في ضبط مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكم قضائى).

واسفرت الجهود عن ضبط عامل، مقيم بمحافظة الأقصر محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 23 قضية "تبديد " وضبط (مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية "تبديد" وضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية "تبديد"، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..