بائع ينتقم من شخص ويضرم النيران في شقته

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل بلاغ حريق في عقار ببورسعيد، حيث تبين أن بائعًا متجولًا وراء ارتكاب الواقعة انتقامًا من صاحب شقتين بالعقار لسابقة اتهامه في محضر رسمي بسرقة منقولات من أعلى سطح العقار.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته على مواد مخدرة.

تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبسؤال مالكيهما اتهما بائعًا متجولًا "له معلومات جنائية" بارتكاب الواقعة لسابقة قيام مالك إحدى الشقتين بتحرير محضر ضده لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار ، تم ضبطه ، وبحوزته كمية من مخدرى "الهيروين والآيس" .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بإستخدام مادة البنزين، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.