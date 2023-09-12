بوجبا مهدد بالايقاف 4 سنوات لتناوله المنشطات

أكدت هيئة الرقابة على المنشطات في إيطاليا أن نجم خط وسط اليوفنتوس ومنتخب فرنسا بول بوجبا مهدد بالإيقاف لمدة 4 سنوات حال التأكد من تعاطيه المنشطات في العينة الثانية.

وكان هيئة الرقابة على المنشطات قد أعلنت إيقاف بول بوجبا فورا في أعقاب الكشف عن تعاطيه منشط التستوستيرون خلال تحليل عينة له عقب مباراة اليوفنتوس مع أودينيزي في الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز اليوفي بثلاثة أهداف مقابل لاشىء ولم يشارك فيها بوجبا لكنه كان موجودا على دكة البدلاء وتم اختياره لتحليل المنشطات ضمن التحليلات العشوائية التي تجرى عقب المباريات.

وكان بول بوجبا ومنذ عودته الى اليوفنتوس قد تعرض للكثير من المشاكل والاصابات مما جعل الموسم الماضي هو أحد أسوأ مواسمه حيث لم يشارك مع اليوفنتوس سوى في ستة مباريات فقط وهذا الموسم شارك في مباراتين وفي كلتا المباراتين شارك كبديل .

من جانبه أصدر نادي اليوفنتوس بيانا قال فيه ان لاعبه بول بوجبا تم إيقافه بشكل فوري من جانب هيئة الرقابة على المنشطات وأن النادي يحتفظ بحقه وفقا للقواعد والخطوات المنظمة لهذا الأمر.

المعروف ان بوجبا عاد إلى اليوفنتوس كلاعب حر بعدما فك ارتباطه مع نادي مانشيستر يونايتد في يوليو ٢٠٢٢ .