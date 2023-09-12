وائل جسار يكشف حقيقة تشاجره بالأيدي مع صابر الرباعي

تحدث المطرب اللبناني وائل جسار، عن الأنباء المتداولة بشأن وقوع مشاجرة بينه وبين الفنان التونسي صابر الرباعي.

وجرى تداول هذا النبأ بشكل واسع تزامنًا مع حفل "روائع الموجي" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في مايو/ أيار الماضي.

ونفى "جسار" ما أثير بشأن تشاجره بالأيدي مع "الرباعي"، قائلًا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المعروض بفضائية "صدى البلد" المصرية: "أعوذ بالله.. صابر حبيبي وأخي وتجمعنا صداقة قوية، كل ما قيل شائعات وكلام في الهواء".



وكشف "جسار" أنه تعرض لوعكة صحية قبل الحفل، حتى قرر المغادرة دون المشاركة في الفعالية.

ونوه المطرب اللبناني بأن "الرباعي" نصحه قبل الحفل بالتوجه إلى الطبيب، بعدما شعر بأنه "ليس سعيدًا" بحسب وصفه.

