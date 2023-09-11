رئيس هيئة ستاد القاهرة: الملعب يستضيف مباريات 5 أندية في الدوري

أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، إن الاستاد جاهز لاستضافة مباريات الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه الملعب على أتم الاستعداد بشكل جيد لبداية الموسم الجديد.

ويبدأ الدوري الممتاز في موسمه الجديد يوم 18 سبتمبر المقبل، حيث أجريت قرعة المسابقة مساء اليوم الإثنين.

وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: سيكون هناك 5 أندية تستضيف مبارياتهم على ستاد القاهرة وهم "الأهلي والزمالك وفيوتشر وزد اف سي والبنك الأهلي".

وتابع: تحدثنا مع وزير الشباب والرياضة، وفضلنا استضافة 5 أندية فقط لمباريتهم وعدم الزيادة عن هذا العدد، وسيراميكا كليوباترا لن يكون ملعبه ستاد القاهرة هذا الموسم.