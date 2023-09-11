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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بدء المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة تمريض طور سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال المقابلة الشخصية، والاختبارات التحريرية والشفوية، والكشف الطبي، للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض بمدينة طور سيناء للعام الدراسي 2023 – 2024.

وقال الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن تستمر أعمال المقابلة الشخصية، والاختبارات التحريرية والشفوية، والكشف الطبي، للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض على مدار 4 أيام، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل، من قبل لجنة من المتخصصين جرى تشكيلها لهذا الغرض.

 

و أنه من المقرر أن تجري اللجنة اليوم المقابلة الشخصية مع الطلاب، وتطبيق الاختبارات النفسية، وغدًا الثلاثاء سيجري تطبيق الاختبارات التحريرية لمادة اللغة العربية «الإملاء» ومادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء اختبارات مادة الحاسب الآلي وتليها العرض على القومسيون الطبي، وأخيرًا كشف الهيئة يوم الخميس المقبل.

الجريدة الورقية