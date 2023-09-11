آلاف المصطافين على شواطئ رأس سدر بجنوب سيناء

توافد الآلاف من المصطافين على شواطئ مدن محافظة جنوب سيناء السياحية بداية من راس سدر حتى مدينة طابا؛ تزامنا مع آخر شهور المصيف، وقبل وداع فصل الصيف في 21 سبتمبر الجاري؛ للاستمتاع بجوها الهادئ، وطبيعتها الخلابة، ومياهها النقية التي تشبه لوحات الزجاج التي تكشف ما بداخلها، ورمالها البيضاء.

ففي مدينة راس سدر شهدت شواطئ المدينة، إقبالًا كثيفًا من المصطافين من أبناء المدينة وزوارها من المحافظات المجاورة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وكانت منطقة ٣٠٦ بكورنيش رأس سدر السياحي، قد اكتظت بالآلاف من المواطنين؛ للاستمتاع بالكورنيش في ثوبه الجديد، والخدمات المقدمة من خلال المحال المتعددة لتقديم الوجبات والمشروبات، والمثلجات، فضلا عن استمتاع الأطفال بركوب الدراجات.

و اشار المحاسب علي حمادة: أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أنهت جميع استعدادات مشروع ٣٠٦ بكورنيش المدينة؛ لاستقبال زوارها والمقيمين بها لقضاء الإجازات وعطلة العام الهجري الجديد، لافتا إلى أن المدينة بلغت ذروتها في استقبال ضيوفها، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتنمية المدينة كونها إحدى الوجهات السياحية المهمة.

و أن المدينة تحظى باهتمام كبير من قبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، معلنا جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها لاستقبال زوارها لقضاء العطلات والاجازات طوال العام وليس في فصل الصيف فقط، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات بمجلس مدينة رأس سدر لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بالتواصل أو الاتصال تليفونيا على رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية.

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ومتابعة أعمال التعدي على أملاك الدولة بسرعة رصد التعديات وإزالتها في المهد، مشيرا إلى تشغيل مشروع محلات ٣٠٦ بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.