عاجل
وزير العدل المغربي : الزلزال مرعب ومخيف.. 70 دولة مستعدة للمساعدة (شاهد)
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ايرادات فيلم مرعي البريمو في شباك التذاكر

مرعي البريمو
مرعي البريمو

بلغت إيرادات فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي، أمس، الأحد،39,317 جنيه فى دور العرض السينمائية المختلفة، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

تفاصيل فيلم مرعي البريمو

فيلم "مرعي البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، بطولة برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود.

ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

ويعود هنيدى في "مرعي البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.
 

مواد متعلقة

أغاني عبدالحليم حافظ على المسرح الكبير في الأوبرا

عبد العزيز مخيون ضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي.. الليلة

أكرم حسني يتعاون مع مدحت صالح ويطرح أغنية "خطير يا إخوانا"

مسرحية تشارلي.. التفاصيل الكاملة للعرض بعد نجاحه الضخم

"ع الزيرو".. حصيلة إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش على المسرح الصغير

مرعي البريمو.. حصيلة إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

بيت الروبي.. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

الجريدة الورقية