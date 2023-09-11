رئيس جامعة الفيوم يستقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد عجيلة عميد كلية دار العلوم، وذلك اليوم الإثنين.

يذكر أن زيارة مفتي الجمهورية وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر لجامعة الفيوم تأتي في إطار رئاستة للجنة المناقشة والحكم، الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الباحث السيد رشدي عبد الواحد شلبي، بكلية دار العلوم، وموضوعها (أثر عود الضمير، في أحاديث الكتب الستة على الخلاف الفقهي: دراسة فقهية مقارنة بالمذاهب الأربعة)

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الدكتور وجيه عبد القادر شعبان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم (مشرفًا رئيسًا ومناقشًا)، والدكتور صلاح عبد المعز العشيري أستاذ النحو والصرف والعروض ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (مشرفًا مشاركًا ومناقشًا) ، والدكتور محمود قرني محمد أستاذ الشريعة الإسلامية بالكلية (مناقشًا).

اسبوع شباب الجامعات

ومن جهه أخرى شارك 110 من طلاب جامعة الفيوم فى اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذى يقام بجامعة حلوان وذلك تحت إشراف الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم.

وقد شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، احتفالية افتتاح أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، الذى يعقد فى الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من شهر سبتمبر وتستضيفه جامعة حلوان بمشاركة ٤٥ جامعة مصرية بحضور قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء ونواب الجامعات المشاركة بالقاعة المغطاة بجامعة حلوان.

وحضر الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،

يذكر أن جامعة الفيوم تشارك فى عدد من المسابقات والأنشطة والفعاليات فى أسبوع شباب الجامعات، ففي المسابقة الرياضية تشارك فرق كرة اليد للطلبة، والكرة الطائرة للطلبة، وفريق خماسى كرة القدم طلبة، فيما تتنافس فى مسابقة تنس الطاولة بفريق الطلبة والطالبات.

كما يتنافس فريق كورال جامعة الفيوم بقيادة المايسترو وائل حمدي فى المسابقة الفنية، بالإضافة لمعرض الفنون التشكيلية وورشة للنحت.

وفى المجال الثقافي تتنافس جامعة الفيوم فى مسابقات القرآن الكريم والحديث الشريف ودوري سباق المعلومات والمسابقة الشعرية (فصحى وعامية) والمراسل الإذاعى والتليفزيونى والخط العربى والإنشاد الدينى.

وتتواصل المنافسات في النشاط العلمي والاجتماعى فى مسابقة البرمجة وأفضل عرض تقديمي وأفضل جهاز الكتروني، بالإضافة للمعرض العلمى وكذلك مسابقات الطالب والطالبة المثاليين والشطرنج والقوافل الطبية ومسابقة الجوالة بفريق حوالي وجوالات جامعة الفيوم.





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