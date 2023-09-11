رفع 1595 حالة اشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بتنفيذ حملات أشغال مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدلنجات أسفرت عن رفع 1595 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 435 حالة بدمنهور، 233 حالة بكفر الدوار ،475 حالة بوادي النطرون، 260حالة بايتاي البارود، 120حالة بالدلنجات، 60 حالة بابوحمص، 12 حالة برشيد،

وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم التأكيد علي اصحاب المحلات بعدم التعدي علي حرم الطريق

ويأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفى ذات السياق كلف اللواء /وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات احمد جبيل نائب رئيس المركز وبالتنسيق مع عصام بركات مدير قسم الاشغالات وشرطة المرافق بحملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ازالة ١٢٠ اشغال من شوارع المدينة سواء "ثابت ومتحرك" من شوارع المدينة كما تم رفع البلدورات من امام الباعه الجائلين وذلك لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة بالفترة الصباحية كما تم التاكيد علي اصحاب المحلات عدم التعدي علي حرم الطريق

كما تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات

كما اكد اللواء علي استمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

هذا وقد اكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة

علي ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك حفاظا على الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة .