الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم المغرب في كارثة الزلزال

أعرب رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أحر التعازي إلى المملكة المغربية وجميع من تأثرت حياتهم بالزلزال المروع الذي وقع يوم الجمعة ، مشيرا إلى تقديم الوكالة الدعم للمغرب كما فعلت في حالات الطوارئ المماثلة في الماضي.

جاء ذلك خلال افتتاح جروسي اليوم الاثنين لأعمال الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور السفير المصري في فيينا محمد الملا و عدد من السفراء العرب.

ورحب جروسي بانضمام "كابو فيردي" باعتبارها الدولة العضو رقم 177 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهو ما يدل على اهتمام الدول الأعضاء المتزايد بالتطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية التي يمكن أن تساعدها في تحقيق أهدافها الإنمائية.

وذكر جروسي أنه في اليابان تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضمان حصول الجميع على معلومات سليمة بشأن تصريف المياه المعالجة بجبال الألب في البحر في محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية.

وأضاف أنه منذ بدء عملية التفريغ تواجد الخبراء في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية، لضمان استمرار تطبيق معايير السلامة الدولية ذات الصلة ، لافتا إلى أنه منذ عام مضى أنشأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواجداً مستمراً في محطة زابوريزهيا للطاقة النووية ، وموضحا أن وجود الوكالة كان أساسياً في المساعدة على استقرار الوضع وإبقاء العالم على اطلاع بشأن محطة زابوريزهيا للطاقة النووية.

كما لفت جروسي إلى أنه حتى 31 أغسطس الماضي تم نشر 53 مهمة تضم حوالي 116 موظفًا من موظفي الوكالة ، كجزء من التواجد المستمر في جميع المواقع النووية الخمسة في أوكرانيا.