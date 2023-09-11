زكي عباس: افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية يعمل على تحديد العلاج المناسب للأورام

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الدولة تضع الصحة على رأس أولويات الإنفاق لضمان صحة المواطن وتوفير كافة الخدمات الطبية والصحية اللازمة للمواطنين.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى صحة المواطنين اهتمام كبير وظهر ذلك واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض من خلال حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والضغط والسكر وحملة صحة المرأة والأطفال بالمدارس وآخرها مبادرة 100 يوم صحة للكشف عن الأمراض السرطانية والأورام.

وأكد عضو مجلس النواب، أن افتتاح وزير الصحة أول معمل معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC» سيعمل على مساعدة الأطباء لي التحديد التحقيق للعلاج المناسب لكل حالة على حدة مما سينعكس على رفع معدلات الشفاء.

وتابع النائب زكي عباس، أن الدولة تشهد تحول إيجابي في مستوى التطور التشخيصي للأورام السرطانية تماشيا مع الاتجاه العالمي للطب التشخيصي.

وأشار عضو مجلس النواب أن مبادرة 100 يوم صحة تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية في مراحل مبكرة لما يصل إلى 30 مليون مواطن في كافة المراحل العمرية مما يعزز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.

يشار إلى أن افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC»