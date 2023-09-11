دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعى لتطوير مطار الغردقة فى جلسة استماع وتشاور جماهيرى اليوم بالغردقة

تعقد فى العاشرة صباح اليوم الاثنين بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة جلسة استماع وتشاور جماهيرى لدراسة تقييم الأثر البيئي و الاجتماعى لتطوير مطار الغردقة الدولى وانشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئه

وذلك بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني

و كانت الشركة المصرية للمطارات قد أعدت دراسة لتقييم الأثر البيئي و الاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة الدولي حيث تم إنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا "Smart- Green Building" التي تعد سابقة من نوعها بالمطارت المصرية والإفريقية.



وذكرت الشركة في بيان لها أن المشروع يتبنى فكرة المباني الخضراء والمطارات الذكية بالبعد العلمي حيث يجمع بين مفهومي التجرد البيئي و الذكاء الاصطناعي في تشغيل المطارات وذلك إنطلاقا من حرص الشركة المصرية للمطارات بالمحافظة على المعايير البيئية و الاجتماعية.



يشار إلى أن الشركة اعتمدت في هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة وأيضا استخدام أنظمة الرصد البيئي الذاتي المتاحة لديها، وأجرى فريق العمل من الشركة والمطارات قياسات ميدانية في مواقع العمل المجاورة للمطار على اختلافها: "مناطق

و يشار إلى أن الشركة اعتمدت في هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة وأيضا استخدام أنظمة الرصد البيئي الذاتي المتاحة لديها، وأجرى فريق العمل من الشركة والمطارات قياسات ميدانية في مواقع العمل المجاورة للمطار على اختلافها: "مناطق سكنية، مدارس، فنادق، مستشفيات ومناطق غير مأهولة" لقياس مستويات الضوضاء وملوثات الهواء، بالإضافة إلى حصر مروري ميداني لمدينة الغردقة بالكامل و المناطق المؤدية الي المطار.



وتعد هذه الدراسة تجربة مميزة وأيضآ فرصة لتطوير العامل البشري ونقل الخبرات بين فرق العمل المختلفة بأقل تكلفة مالية ممكنة.