رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض "مراسم رأس البر" بمركز محمود مختار

افتتح عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض "ملتقى مراسم رأس البر للرسم والتصوير"، مساء اليوم الأحد، بمركز محمود مختار الثقافي التابع لقطاع الفنون التشكيلية، والذي يستمر حتى 23 سبتمبر الحالي، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنانة ففيان البتانوني مدير عام الفنون التشكيلية، والفنان د. بدوي مبروك قومسيير عام الملتقى، والعديد من الفنانين المشاركين.

37 لوحة

تفقد الحضور المعرض الذي ضم 37 لوحة، نتاج أعمال الفنانين أثناء تواجدهم بمدينة رأس البر والمناطق المحيطة، حيث استلهموا معالمها لتنفيذ لوحات فنية معبرة عن طبيعتها، وتركزت موضوعات المعرض الرئيسة حول العادات الاجتماعية والتقليدية الأصيلة التى يشتهر بها أهالي مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، إضافة إلى المواقع الأثرية التاريخية بالمدينة من مساجد وكنائس، وعزبة البرج وطابية عرابي ومناطق بناء السفن.

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة إن فعاليات الفنون التشكيلية وخاصة المراسم الفنية المتعددة التي تقيمها الهيئة عبر الملتقيات بعدة محافظات تحظى باهتمام كبير نظرا لقيمة ما تقدمه الفنون في توثيق معالم ومفردات الأرض المصرية الثرية بمخزون تراثي وإبداعي حافل، مضيفا أن الهيئة تواصل دعمها لحركة الإبداع والمبدعين في شتى المجالات، ومشيدا بالأعمال المشاركة نتاج الملتقى، وقدم رئيس الهيئة الشكر والتهنئة لقومسيير عام الملتقى والفنانين المشاركين، والزملاء المشرفين على الفعاليات.

وأشارت مدير عام الفنون التشكيلية أن الملتقى أقيم للمرة الأولى بمدينة رأس البر فى الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر العام الماضى، وأنه وقع الاختيار على المدينة لتميز بيئتها بالتنوع الكبير، وأن فكرة المعرض تتناول مفهوم الهوية المصرية بمدينة رأس البر، وقد جمع الملتقى بين أفكار مختلفة من الفنانين التشكيليين، عبر فيها كل فنان عن المدينة بطريقة مختلفة من خلال أعمالهم.

من جانبه أوضح قوميسير عام الملتقى أنه تم اختيار المجموعة المشاركة في الملتقى من الفنانين التشكيليين من عدة محافظات مصرية منها المنيا، والأقصر، والغربية، والإسكندرية، والقاهرة، والمنوفية، والدقهلية، وهم 13 فنانا وفنانة، من أجيال مختلفة والمتميزين من الفنانين الشباب أوائل الخريجين من الكليات الفنية المختلفة، سواء الفنون الجميلة أو الفنون التطبيقية أو التربية الفنية، على مستوى الجامعات المصرية.

شارك في المعرض مينا أسامة الأول على دفعة فنون جميلة الإسكندرية، قسم التصوير دفعة 2022، وعبر بلوحة فنية عن فتاة ترتدي فستانا ورديا مطرزا بالذهب، واختار ألوانا هادئة فيما يشبه الزخارف الخشبية التي يشتهر بها الأثاث الدمياطي، كما شاركت سارة مراد الأولى على دفعة قسم التصوير الزيتي بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان لعام 2022، إحدى المواهب الشابة بلوحات فنية تعبر عن البيئة من حولها أثناء جولاتها في المدينة، بالإضافة إلى تصوير الأجواء الصيفية للعائلات برأس البر وجاء عملها الفني معبرا عن ذلك ولكن بشكل أكثر حداثة.

وعن مشاركتها أوضحت الفنانة إيمان حكيم، أن اللوحة الخاصة بها تحتوى على سفن صيد يقودها نساء وليس رجال وكأنهم حوريات بحر يأتين بالخير من البحر ويمسكن بأيديهن الشباك وتتطاير الأسماك من حولهن وفي الخلفية الفنار، وقالت إنها جلست وسط المراكب ورسمت بورتريهات، وقامت بتنفيذ ورشة عمل لنقل البيئة بالتراث، وشارك أحمد مجدي فنون جميلة الإسكندرية ومن شباب أوائل الخريجين موضحا أنه تأثر بالتراث القديم، وعبر من خلال أعماله عن قهوة قديمة مع لوحات صغيرة لمكاتب حكومية والمقاهي.

ومن خلال أسلوب مميز استهدف الفنان عاطف الشافعي من أبناء ميت غمر رسما عشوائيا للبيئة المعاصرة لمدينة رأس البر، وقامت أميرة عادل من فنانات المنوفية برسم البنات وشخصيتهن القوية، وشارك محمد عيد فنون جميلة جامعة حلوان والمميز في تحليل الشخصيات والطبيعة الصامتة حيث عبر بلوحتين مكملتين لبعضهما وشاهد رأس البر بطريقة جديدة، أما شريف سكر من فناني طنطا فقد شارك بلوحتين عبر خلالها عن حالة الصيد والمراكب، والصيادين، وشارك د. بدوي مبروك بلوحاته الفنية التي تأثر من خلالها بالصيد والأسماك وجو الغروب والفنار القديم.

كما شارك أحمد شعبان تربية فنية جامعة حلوان معبرا بلوحاته بطريقة دمج الحضارات والذي نقل به التراث الساحلي، وعبر مأمون سيد من فناني الأقصر خلال لوحته عن المرأة برؤيته الخاصة. فيما شارك د. محمد التهامي فنون جميلة وأكاديمي بجامعة حلوان، وقد تأثر في لوحاته بالحالة القديمة بالأماكن الأثرية وعبر عن الأحياء الشعبية والتراثية الموجودة بالمدينة.

وشهد المعرض مشاركة مميزة للفنانة أميرة أحمد العطار، من أبناء الشرقية وخريجة التربية الفنية جامعة حلوان ونقلت في لوحتها جانبا من ورش تصنيع المراكب بعزبة البرج بجوار رأس البر بدمياط واختارت اللون الأحمر ليكون الجو العام للوحة وتعبر به عن حبها للمكان ورأس البر ودمياط بصفة عامة، كما شارك الفنان مصبح كامل خريج الفنون الجميلة بجامعة حلوان وهو من مواليد القاهرة واستطاع في لوحته أن ينقل صورة الحيوانات الأليفة في المنطقة وصنايعية ورش تصنيع المراكب على شاطئ عزبة البرج ورأس البر، وكيف أن هذه الحيوانات مرافقة لهم طوال اليوم ويلعبون معها في استراحتهم على الشاطئ.

وفي الختام قام رئيس الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومدير عام الفنون التشكيلية، بتكريم الفنانين المشاركين وتسليمهم شهادات تقدير.

يشار إلى أن المعرض نتاج الأعمال الفنية "لملتقى مراسم رأس البر"، الذي أقامته الهيئة في نوفمبر الماضى، ونظمته الإدارة العامة للفنون التشكيلية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، بالتعاون مع فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، ويأتي في إطار دور هيئة قصور الثقافة في دعم الحراك الفني عبر اختيار بيئات مصرية متنوعة عبرت عنها أعمال مجموعة الفنانين التشكيليين، الذين قاموا بمعايشة البيئة بمدينة رأس البر والمناطق المحيطة بها.