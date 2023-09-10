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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء الجابون: 24 شهرا كفترة انتقالية للانتخابات هي مدة معقولة

رئيس وزراء الجابون
رئيس وزراء الجابون

قال رئيس وزراء الجابون، ريموند ندونج سيما، اليوم الأحد، إن مهلة العامين التي وعد بها العسكريون الذين أطاحوا الرئيس علي بونجو قبل اجراء انتخابات حرة هي "مدة معقول".

 

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المجلس العسكري في الجابون يعين ندونج سيما رئيسا انتقاليا للوزراء

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كيف أثرت الأوضاع السياسية في الجابون على ضياع فرص التأهل الأفريقي

وأضاف ريموند ندونج سيما، لوكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، “24 شهرا كفترة انتقالية للانتخابات هي مدة معقولة”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الانتقالي في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نجويما، تعيين المعارض ريمون ندونج سيما، رئيسا للوزراء.

و"ندونج" خبير اقتصادي ومعارض للرئيس المعزول علي بونجو، الذي أطاح به الجيش قبل أسبوع، بحسب مرسوم تلاه التلفزيون الرسمي في الجابون.

وكان ريمون ندونج سيما (68 عاما) رئيسا لوزراء علي بونجو من عام 2012 إلى عام 2014، لكنه ابتعد عن السلطة، التي اتهمها بانتظام بسوء الحكم، حتى ترشح ضد رئيس الدولة في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2023.
 

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