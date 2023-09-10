وزير الرياضة: بروتوكول تعاون لدعم الأبطال الرياضيين وتلبية احتياجاتهم وتهيئة

وقعت وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات ايفا جروب، في دعم الرياضة عبر الأحداث والمنشآت والأندية ومراكز الشباب بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى رعاية الأبطال الرياضيين في الرياضات التنافسية.

شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، ومحي معروف، رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بوزارة الشباب والرياضة.

فى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التعاون مع مختلف القطاع الخاص لإحداث التنمية الرياضية الشاملة، مثنياً على التعاون المثمر مع مؤسسات القطاع الخاص على مستوى اقامة البرامج والمشروعات المختلف .

لفت الوزير إلى نهج الوزارة فى دعم ورعاية الأبطال الرياضيين وتلبية احتياجاتهم وتهيئة المناخ المحيط بهم ، وذلك بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية ، متوقعاً أن يشهد التعاون مع شركة ليمتلس ناتشورالز نجاحات ونتائج إيجابية على مختلف الأصعدة فور تطبيق بنود التعاون الواردة بالبروتوكول.

ويقتضى البروتوكول تطوير برامج ومبادرات تعزز من نمط الحياة الصحية السليمة، التوعية بالاستخدام الصحيح للمكملات الغذائية، وقيام الشركة برعاية عدد من الموهوبين الرياضيين والمحترفين في مختلف الرياضات التابعة للاتحادات الرياضية، والمشاركة في رعاية الموهوبين الرياضيين وإعداد البطل الأوليمبي، ورعاية مسابقات وحملات ومبادرات الوزارة المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، أن التاريخ يُثبت دائمًا أن المواطن المصري شخص قادر على صنع المعجزات، وصنع التاريخ، ونسعى لمواصلة مسيرة النجاح مع وزارة الشباب والرياضة لدعم الأبطال الرياضيين لتحقيق المزيد من النجاح، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية والعالمية.

وأضاف العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم الاتحادات الرياضية والرياضيين في الألعاب الأقل حظًا في الدعم، في إطار المسئولية المجتمعية للشركة، وتقديم الدعم الطبي والمالي والمعنوي للرياضيين، بما يُسهم في تخطى التحديات والصعوبات، وغرس روح البطولة في صدور أبنائنا من شباب الرياضيين.

لفت إلى التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة لتحسين الرعاية الصحية وجودة الحياة للأصحاء، وأن تعاونها مع الوزارة ليس مقتصرًا على الأدوية فحسب، لكن حلول أخرى متنوعة، وكذا الالتزام الكامل من شركة ليمتلس بتوفير المكملات الغذائية للرياضيين بأعلى درجات الجودة العالمية، مشيرا فى ذات الوقت إلى التزام الشركة بالاستثمار في بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة عبر البحث والتطوير، والذي يتم بواسطة نخبة من الخبراء وشباب الباحثين المتميزين داخل «ليمتلس».

وقع بروتوكول التعاون من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور محي معروف رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار ، ومن جانب شركة إيفا فارما ، وقع الدكتور أحمد عليوة مدير العلاقات العامة .

