تشكيل هولندا لمواجهة إيرلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024

أعلن رونالدو كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إيرلندا، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد أفيفا في إيرلندا، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات أمم أوروبا 2024.

تشكيل هولندا لمواجهة إيرلندا:

وجاء فيرجيل فان دايك على رأس تشكيل هولندا لمواجهة إيرلندا، ومعه آكي وماتياس دي ليخت في خط الدفاع، ويوجد دي فري على مقاعد البدلاء، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: فليكين.

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت وفيرجيل فان دايك وآكي ودومفريس ودالي بليند.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج وسيمونس وويفير.

في خط الهجوم: جاكبو ومالين.

ويوجد على مقاعد بدلاء منتخب هولندا لمواجهة إيرلندا اليوم كل من نوبيرت وفيربروجين وبيرجويس وهارتمان وكوبمينرس ولانج ودي رون وريجيندرس وفيرمان وفان دي فين ودي فري وفيجوريست.

يحتل منتخب هولندا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويمتلك منتخب إيرلندا 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث.