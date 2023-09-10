رفع 270 طن قمامة بمركز المحلة الكبرى

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تمت اليوم العديد من أعمال النظافة أسفرت عن رفع 270 طن قمامة خلال حملات نظافة مكبرة تمت بجميع الوحدات المحلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

أضاف أن أعمال النظافة شملت طريق المحلة / طنطا و مداخل ومزلقانات صفط تراب نطاق وحدة صفط تراب و الطريق العام و عزبة فرج عطاف و أمام المصالح الحكومية والمساكن الاجتماعية و قرية منشأة الأمراء بمحلة حسن و الطريق الدائري بمشاركة معدات الوحدات المحلية للمعتمدية ونمرة البصل ومحلة أبو على وميت الليت ونمرة البصل والعامرية وبلقينا.

وتضمنت حملات النظافة المجمع الحكومي وأرض رضوان ومدخل بطينة و طريق محلة زياد بنطاق وحدة محلة أبو على وأمام قرية ديرب هاشم والمصالح الحكومية بالقرية ومنطقة القنطرة بديرب هاشم بنطاق وحدة ميت الليث هاشم و قرية كفر دمتنو بنمرة البصل و خلف الوحدة المحلية و أمام الجمعية الزراعية و أمام محطه الجابرية و قرية كفرالعبايده و أمام محطة صرف كفر العبايده و أمام الكباري نطاق وحدة الجابرية وأمام الصولة بترعة القرشية بصفط تراب و مدخل طريق المحلة / كفرالشيخ الزراعى امام البوابة التعريفية بالمعتمدية وري الأشجار بالجزيرة الوسطى وأمام موقف الزراعة نطاق وحدة العامرية و أمام المدارس و قرية الابشيط بالهياتم و امام الوحدة المحلية و المدرسة الأعدادية وأمام مسجد السياف و مدخل العلو و طريق المحلة / طنطا نطاق وحدة پلقينا وأول مقابر بشبيش ومدرسة التجارة وشارع البوسطة وموقف بشبيش القديم وشارع البحر حتى موقف بشبيش العمومي نطاق وحدة بشبيش.