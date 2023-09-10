رئيس لجنة الوفد بالأقصر يشيد بابتكار مهندسة لمشروع تطوير مفاصل صناعية

أشاد عباس حزين، سكرتير عام مساعد، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الأقصر، بمشروع المهندسة الوفدية، زينب طارق الحجاجي، والذي توصلت فيه لطريقة تطوير صناعة المفصل الصناعي بمواد صديقة للبيئة ذات تكلفة أقل وجودة أعلى، مهنئًا إياها على هذا النجاح، ومتمنيًا لها التوفيق فيما هو قادم.

وقال حزين، إن تنفيذ المشروع على نطاق أوسع يقتضي مساندة ودعم كبير للمهندسة الشابة، لإتاحة الفرص أمام شبابنا لتحويل أفكارهم إلى حقائق ملموسة يتم تنفيذها على أرض الواقع وتعود بالنفع على أبناء المجتمع؛ لذا أدعو كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع والاستفادة منه.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للوفد بمحافظة الأقصر، أن ماحققته المهندسة زينب الحجاجي، رئيس لجنة المرأة بحرب الوفد بالأقصر، هو إنجاز مشرف للجنة الأقصر كونها تضم كوادر شبابية واعدة وطموحة، مؤكدًا أن اللجنة ستكرم المهندسة زينب تكريمًا يليق بتفرد فكرتها.

ويشار إلى أن المهندسة زينب طارق أبو المجد تخرجت في كلية الهندسة الميكانيكية، من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع أسوان.

وتوصلت من خلال فكرة مشروع التخرج بالكلية إلى ابتكار طريقة لتطوير صناعة مفصل صناعي بتكلفة أقل، ومواد ذات كفاءة وجودة أعلى، تعتمد فيها على زيادة العمر الافتراضي للمفصل؛ لخدمة المرضى، ومساعدة غير القادرين.

