إقالة هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا خلال ساعات

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة المدرب هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بعد الهبوط الكبير في نتائج المنتخب خلال الفترة الأخيرة، وخاصة عقب الهزيمة من منتخب اليابان أمس السبت.

إقالة هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا

خسر منتخب ألمانيا من نظيره الياباني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وهي الهزيمة الثالثة للمنتخب الألماني على التوالي تحت قيادة هانز فليك بعد الخسارة من بولندا وكولومبيا ثم اليابان.

تعرض هانز فليك للإنتقاد الكبير من الجمهور ليس للمرة الأولى، لكنه أيضًا عاني من موجات الصخب الجماهيري ضده في مونديال قطر 2022، وبعد الخروج الكارثي للماكينات الألمانية من بطولة كأس العالم.

تولى هانز فليك المهمة الفنية لمنتخب ألمانيا في صيف 2021، ولم يقدم مستوى جيد حتى وصل بالمنتخب الالماني إلى المركز الـ 15 على مستوى الترتيب العالمي.