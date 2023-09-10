تحصين 511 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفى هذا الاطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣، قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة خلال الـ ٨ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٥١١ ألف و ٥١٠ ) رأس ماشية مابين تحصين ( ٢٥٨ ألف و ٧٩٧ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (٢٥٢ ألف و ٧١٣ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ١١٠٩٨) رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد (٥٦١٦ ) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًّا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم و الرعاية البيطرية كافة للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه استعرض اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تقريرًا عن مجهودات المديرية خلال الفترة من يناير ٢٠٢٣ و حتى يوليو ٢٠٢٣، و تمت الإشارة إلى الآتى:

· تم إجراء اختبار لمرض البروسيلا بإجمالى عدد (١٥٦٩٧) رأس ماشية.

· بلغ إجمالي التحصين بلقاح ريف (١) عدد (٣٧٩٢) ولقاح العترة (١٩) عدد (٤٥٩٩) بدائرة محافظة الشرقية.

· إجمالي الحيوانات المختبرة لمرض الدرن (١٣٧٦٦).

· بلغ إجمالي الندوات الإرشادية من "وقاية - رعاية - أمراض مشتركة - رعاية تناسلية - مجازر - تأمين على الماشية - ندوات مشتركة" عدد (٢٣٣٧) ندوة.

· بلغ إجمالي إنجازات الابيدميولوجي ٤٤٤ قرية، ٤٦٢٩ منزلًا، ٦٤ زيارة للأسواق.

· تم الانتهاء من الترصد الوبائي النشط لمرض إنفلونزا الطيور بمشاركة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

· بلغ إجمالي عدد ترقيم وتسجيل الماشية (٣٦٦٥٦) رأس ماشية.

· إجمالي الشكاوي التى تم الرد عليها من خلال مكتب خدمة المواطنين بالمديرية عدد (٢٨٤) شكوى.

· بلغ إجمالي أعداد المذبوحات من (أبقار- جاموس - عجول -ضأن - ماعز -جمال - بتلو) (٢٤٢٠٠) رأس ماشية، وإجمالى مذبوحات الدواجن عدد (٦٥٧٢٧٧٢) طائر.

· إجمالي كميات اللحوم والدواجن الموردة إلى الجهات الحكومية من لحوم مجمدة (٤٣٠٠٢) ودواجن مجمدة (١٥٧٨٩٣) و لحوم طازجة (٢٠٩٩).

· إجمالي ما تم تلقيحه اصطناعيًا عدد (١٠٦٢٣) رأس ماشية.

بلغت إنجازات إدارة التدريب فى "الرعاية التناسلية - التلقيح الاصطناعى - المخلفات الحيوانية على اللحوم - الموارد البشرية - الإعداد لشغل الوظائف الادارية - قانون الخدمة المدنية - الأدوية والمستلزمات الحيوية البيطرية - رعاية وجراحة الماشية - تنمية الموارد البشرية - دورة عن أمراض الأسماك - دورة عن الصناعات الغذائية - قانون الخدمة المدنية والجوانب القانونية - قانون الخدمة المدنية والجوانب المتعلقة بها - دورة إعداد القادة بالقاهرة - دورة التطبيق الحقلى والتلقيح الاصطناعى - دورة رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعى - دورة رعاية وجراحة الحيوانات الأليفة - دورة رعاية الاغنام والماعز - دورة رعاية وفحص الحيوانات الأليفة، إذْ تم تدريب عدد (٦٣) من الأطباء وعدد (٤٤) إداريًّا.

كما قامت أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالشرقية، بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت خلال شهر أغسطس الماضى 2023، بإجراء الفحص لـ 2000 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 1505 رؤوس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وتيسيرًا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل البقري أو البروسيلا، وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكدًا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.