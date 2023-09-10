عرض سعودي لضم ليفاندوفسكي من برشلونة

تلقى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عرض من أحد الأندية السعودي للانتقال له في الفترة المقبلة، في استمرار سلسلة الدعم بلاعبين من قارة أوروبا، وذلك بالرغم من غلق الميركاتو الصيفي 2023.

عرض سعودي لضم ليفاندوفسكي

وتشهد الفترة المقبلة عرض من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع ليفاندوفسكي، والحصول على توقيعه في الميركاتو الشتوي المقبل خلال يناير، بعدما رفض اللاعب العرض المقدم له من قبل.

تمسك ليفاندوفسكي بالبقاء رفقة صفوف برشلونة في الموسم الحالي بعدما أصبح عنصر مهم لا غنى عنه في تشكيل تشافي هيرنانديز، لكن مسؤولي النادي السعودي لم يستسلموا بشأن الصفقة في انتظار تقديم عرض جديد في يناير المقبل.

لم تكشف التقارير الإسبانية عن اسم الفريق الذي يفاوض ليفاندوفسكي، ولا يرفض اللاعب فكرة اللعب في الدوري السعودي لكنه يرى أنه يحتاج للبقاء في الدوري الإسباني مع برشلونة.

كان ليفاندوفسكي قد انتقل لصفوف نادي برشلونة في انتقالات صيف عام 2022، بعدما رحل عن بايرن ميونيخ الألماني، وكان هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي بـ 23 هدف.