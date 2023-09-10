مصرع شخص وإصابة 4 آخرين أثناء تسليك غرفة الصرف الصحي بأبو تشت

لقي فنى تشغيل مصرعه، اليوم الأحد، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بحالة اختناق أثناء تأدية عملهم بتسليك احد غرف الصرف الصحي بقرية القلعية التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

تلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع عامل يدعى احمد. خ. م. ٣٥ عاما، من قرية الشيخ علي بخانس بأبو تشت، فنى تشغيل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وإصابة كلآ من يوسف. ح. م. ٥٥ عاماً، وحسن. ح. م. ٥٠ عاماً، والطيب. ح. م. ٤٨ عاماً، ومحمود. ح. ح. ١٩ عاماً جميعهم من أبو تشت، ويعملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وتشير المعلومات الأولية، إلى حدوث حالة اختناق لهم أثناء تأدية عملهم بتسليك احد غرف الصرف الصحي التابعة لمحطة تشغيل صرف صحى القلعية بأبو تشت، والواقعة على عمق كبير من سطح الأرض.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.