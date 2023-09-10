إنطلاق دورة "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات دورة مطبقي المبيدات المنعقدة بالإدارة الزراعية بالزقازيق، فى الفترة من 10 / 9 وحتى 13/ 9 / 2023، بتوجيهات المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وبالإشتراك مع لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة ومعهد بحوث وقاية النبات بالشرقية.

وبلغ عدد المتدربين بالدورة 29 متدرب، وذلك بحضور الدكتور على أحمد مدير المعهد، والمهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة، والمهندس أحمد النجار منسق الدورة.

وتهدف الدورة التي انطلقت تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، وذلك في إطار أنشطة مديرية الزراعة؛ إلى الإستخدام الآمن والأمثل للمبيدات، والتدريب على كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة.