شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.. موعد الطرح وأماكن الوحدات السكنية

تطرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، المرحلة الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الإعلان الـ 18، لمحدودي ومتوسط الدخل، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وتولي وزارة الإسكان، اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث تهدف مبادرة سكن كل المصريين، إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله.

وتعتمد سياسة وزارة الإسكان، فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهي إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.

أماكن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي 2024

ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان، ممثل في صندوق الإسكان الاجتماعي، الوحدات السكنية في 14 مدينة جديدة، والتي جاءت كالآتي:

15 مايو.

بدر.

السادات.

6 أكتوبر الجديدة.

العبور الجديدة.

حدائق العاصمة.

برج العرب الجديدة.

الفيوم الجديدة.

بني سويف الجديدة.

سوهاج الجديدة.

أسيوط الجديدة.

أخميم الجديدة.

قنا الجديدة.

أسوان الجديدة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويعكف صندوق الإسكان الاجتماعي على تحديد مقدم الحجز والذي من المتوقع أن يتخطى الـ 22 ألف جنيهًا، فيما تتراوح القيمة الإجمالية للوحدة السكنية، من 310 إلى 400 ألف جنيه التي تصل مساحتها إلى 90 مترا.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.

يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ومن المتوقع أن يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي، الاعلان 18، أواخر عام 2023 أو يناير القادم من عام 2024.